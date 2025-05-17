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По делу о фортификациях в Курской области нанесен ущерб до ₽4,1 млрд

Александр Хинштейн отметил, что выделенные средства на строительство оборонительных сооружений не были потрачены на то, что следовало.

Источник: Аргументы и факты

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в Курской области присвоили себе бюджетные средства в размере 4,1 млрд рублей. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире «России 24».

«Есть иск генпрокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство региона», — сказал он.

Хинштейн также добавил, что выделенные средства на строительство оборонительных сооружений не были потрачены на то, что следовало. Деньги были присвоены, уверен он.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что в Курской области нужно провести коррупционное очищение власти. Врио главы региона прокомментировал задержание бывшего губернатора Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова.