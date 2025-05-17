Беседа Байдена со спецпрокурором подтвердила его проблемы с памятью

Расшифровка диалога была опубликована ранее, однако аудиофайл продемонстрировал, как экс-глава государства во время допроса 8−9 октября 2023 года часто замолкал и формулировал ответы нечетко. Байдену с трудом давались даты, связанные с периодом его вице-президентства и кончиной сына. Он также допустил, что мог сохранить секретные документы «росто для потомков». На вопросы о классифицированных материалах политик неожиданно начал рассказывать о визите в Монголию.