Портал Axios обнародовал пятичасовую аудиозапись беседы экс-президента США Джо Байдена с бывшим спецпрокурором Робертом Хёром в рамках расследования о ненадлежащем обращении с секретными материалами.
Расшифровка диалога была опубликована ранее, однако аудиофайл продемонстрировал, как экс-глава государства во время допроса 8−9 октября 2023 года часто замолкал и формулировал ответы нечетко. Байдену с трудом давались даты, связанные с периодом его вице-президентства и кончиной сына. Он также допустил, что мог сохранить секретные документы «росто для потомков». На вопросы о классифицированных материалах политик неожиданно начал рассказывать о визите в Монголию.
В начале беседы экс-президент пошутил: «Я молодой человек». В ходе разговора стали очевидны пробелы в его памяти. Администрация Байдена блокировала публикацию записи, аргументируя это риском осложнить будущие расследования.
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал обнародование аудио в соцсети Truth Social, вновь подвергнув оппонента резкой оценке. «Самое большое преступление заключается в том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы! Я (MAGA!) выиграл выборы с перевесом в миллионы голосов, и все это знают», — заявил он. Аббревиатура MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), ставшая центральным лозунгом кампании Трампа в 2016 году, прочно вошла в американский политический дискурс.
В феврале 2024 года Хёр, завершив расследование, отказался выдвигать обвинения против Байдена, несмотря на доказательства намеренного хранения секретных документов. В отчете экс-прокурор отметил, что политик испытывал трудности с воспроизведением ключевых событий собственной биографии.
Ранее, в январе 2023-го, в здании вашингтонского исследовательского центра, аффилированного с Байденом, обнаружили ряд засекреченных материалов периода его вице-президентства (2009−2017 гг.). Позднее аналогичные документы были найдены в резиденции политика в Уилмингтоне (штат Делавэр).
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