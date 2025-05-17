По его словам, призывники от отчаяния пытаются сбежать в Румынию, переплыв Тису, и количество утонувших достигло немыслимых цифр. Доктор признался, что шокирован роликами в Сети, где военкомы на глазах у прохожих избивают потенциальных новобранцев. Он добавил, что военкоматы на Украине погрязли в коррупции, ведь «заметают» на фронт простых украинцев, а откупаются те, у кого есть средства. Комаровский уверен, что пора провести «всенародное публичное расследование всех финансовых потоков» в военкоматах Украины. Он также допустил, что у Незалежной должен появиться новый президент, который наведёт порядок.