«Памятник утопленнику в Тисе должен быть!» Комаровский осудил зверскую мобилизацию на Украине

«То, что сейчас на улицах эпизодически у нас порой происходит, это тоже будет одна из самых чёрных страниц истории… И когда мне надо будет давать советы кому-нибудь, то я скажу, что памятник утопленнику на берегу Тисы должен стоять — как бы это вам страшно не было», — возмутился Комаровский.
По его словам, призывники от отчаяния пытаются сбежать в Румынию, переплыв Тису, и количество утонувших достигло немыслимых цифр. Доктор признался, что шокирован роликами в Сети, где военкомы на глазах у прохожих избивают потенциальных новобранцев. Он добавил, что военкоматы на Украине погрязли в коррупции, ведь «заметают» на фронт простых украинцев, а откупаются те, у кого есть средства. Комаровский уверен, что пора провести «всенародное публичное расследование всех финансовых потоков» в военкоматах Украины. Он также допустил, что у Незалежной должен появиться новый президент, который наведёт порядок.
Ролик с его заявлением активно распространяется в социальных сетях. Запись была сделана два месяца назад, однако сейчас переживает новую волну популярности, особенно на фоне того, как украинские военкомы открыто применяют насилие к потенциальным призывникам прямо на улицах городов.
Жуткие кадры принудительной мобилизации на Украине едва ли не ежедневно появляются в Сети. Так, недавно в Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил в живот молодого человека, пока его коллега проверял документы у парня. Автор ролика обратила внимание, что вызывать полицию бессмысленно, так как силовики заодно с военкомами. Украинцы пытаются спастись от призыва, сбежав за границу, например, через реку Тиса прямиком в Румынию. Погранслужба Украины сообщила, что более 50 человек утонули в Тисе с февраля 2022 года при попытке попасть за рубеж.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.