«Хотел поумничать и был унижен»: во Франции оценили эпизод с Макроном и Эрдоганом

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен турецким президентом Реджепом Эрдоганом после того как попытался установить «психологическое доминирование».
Эрдоган похлопывал свободной рукой по рукопожатию с Макроном, а тот положил на его руку свою, после чего Эрдоган схватил его за два пальца и некоторое время не отпускал.
Филиппо заявил в Twitter, что французский президент «захотел поумничать и был унижен».
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