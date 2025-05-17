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«Хотел поумничать и был унижен»: во Франции оценили эпизод с Макроном и Эрдоганом

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен турецким президентом Реджепом Эрдоганом после того как попытался установить «психологическое доминирование».

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен турецким президентом Реджепом Эрдоганом после того как попытался установить «психологическое доминирование».

Эрдоган похлопывал свободной рукой по рукопожатию с Макроном, а тот положил на его руку свою, после чего Эрдоган схватил его за два пальца и некоторое время не отпускал.

Филиппо заявил в Twitter, что французский президент «захотел поумничать и был унижен».

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