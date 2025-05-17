Стал известно, что Зеленский хотел вытворить на переговорах в Стамбуле в присутствии Путина

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только при достижении соглашений в ходе переговоров между делегациями. Главное для Москвы — кто именно с украинской стороны подпишет сделку.