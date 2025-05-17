В Финляндии столкнулись два вертолета, есть погибшие

В результате столкновения двух вертолетов в районе аэродрома Эура на западе Финляндии погибли, предположительно, пять человек, сообщает портал национального гостелерадио Эстонии ERR. Об этом информирует ТАСС.
Ранее финский общественный вещатель Yle информировал, ссылаясь на местную спасательную службу, что в субботу, 17 мая, в первой половине дня в западной провинции Сатакунта произошло столкновение двух вертолетов. Позднее финская полиция подтвердила, что на борту вертолетов легких моделей Robinson R44 Raven находились пять человек. Уточняется, что в одном летательном аппарате находились два человека, а во втором — три.
Директор отдела консульской помощи Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Сярглепп сообщил, что, по предварительной информации, в результате столкновения выживших нет.
В настоящее время идет работа над установлением личностей жертв. Как отмечают эстонские средства массовой информации, речь может идти о нескольких бизнесменах из Эстонии.