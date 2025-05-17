В Финляндии столкнулись два вертолета, есть погибшие

Ранее финский общественный вещатель Yle информировал, ссылаясь на местную спасательную службу, что в субботу, 17 мая, в первой половине дня в западной провинции Сатакунта произошло столкновение двух вертолетов. Позднее финская полиция подтвердила, что на борту вертолетов легких моделей Robinson R44 Raven находились пять человек. Уточняется, что в одном летательном аппарате находились два человека, а во втором — три.