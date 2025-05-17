Польская полиция зафиксировала 15 нарушений режима тишины перед выборами президента

В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы. Голосование продлится с 7.00 до 21.00. Режим тишины перед выборами начал действовать с полуночи 17 мая и продлится до 21.00 18 мая. Во время предвыборной тишины нельзя созывать собрания, организовывать шествия и манифестации, выступать с речами, публиковать опросы и агитировать за кандидатов. -0-