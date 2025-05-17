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Польская полиция зафиксировала 15 нарушений режима тишины перед выборами президента

Отмечается, что среди зафиксированных нарушений есть два совершенных депутатами.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Главного управления полиции Польши заявила, что с начала режима предвыборной тишины было зафиксировано 15 нарушений. Об этом сообщает RMF24.

Интернет-влияние, фонды Сороса и Обама. Польшу накануне выборов сотрясает крупнейший политический скандал.

По ее словам, они были зафиксированы по всей Польше и в основном в интернете. «Полицейские постоянно следят за сетью, и каждый из этих случаев тщательно анализируется», — заявила представитель Главного управления полиции.

Отмечается, что среди зафиксированных нарушений есть два совершенных депутатами.

В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы. Голосование продлится с 7.00 до 21.00. Режим тишины перед выборами начал действовать с полуночи 17 мая и продлится до 21.00 18 мая. Во время предвыборной тишины нельзя созывать собрания, организовывать шествия и манифестации, выступать с речами, публиковать опросы и агитировать за кандидатов. -0-