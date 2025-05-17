Рубио: Ватикан не будет посредником в урегулировании конфликта на Украине

Ватикан не станет посредником в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ватикан не станет посредником в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я бы не стал называть Ватикан полноценным посредником, но, на мой взгляд, это все же то место, куда обе стороны могли бы приехать без затруднений. Мы признательны за их продолжительные усилия не только в деле установления мира, но и в вопросах обмена пленными», — заявил Рубио. Его слова приводит Госдепартамент США.
Ранее URA.RU сообщало, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан как площадку для личной встречи президентов Украины и России. Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он пояснил, что инициатива связана с провалом предыдущих переговоров в Стамбуле и стремлением Святого Престола возобновить мирный диалог.