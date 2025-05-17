Рубио: Ватикан не будет посредником в урегулировании конфликта на Украине

«Я бы не стал называть Ватикан полноценным посредником, но, на мой взгляд, это все же то место, куда обе стороны могли бы приехать без затруднений. Мы признательны за их продолжительные усилия не только в деле установления мира, но и в вопросах обмена пленными», — заявил Рубио. Его слова приводит Госдепартамент США.