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Несколько человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Финляндии

«В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров все еще устанавливаются», — цитирует AFP заявление финской полиции.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, всего на борту вертолетов были пять человек.

«В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров все еще устанавливаются», — цитирует AFP заявление финской полиции.

Ранее 17 мая телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на спасательные службы сообщила, что два вертолета столкнулись на западе Финляндии и упали на землю. -0-