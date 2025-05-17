Путин унизил Зеленского, не дав ему устроить спектакль в Турции

В ответ Зеленский выдвинул ультимативное требование: согласие на переговоры лишь при полном прекращении огня с 12 мая 2025 года. Однако после призыва президента США Дональда Трампа немедленно принять российские условия украинский лидер неожиданно заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции уже в четверг.