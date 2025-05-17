Испанское издание Publico в статье журналиста Хуана Антонио Санса сообщает о провале попытки Владимира Зеленского создать провокационную ситуацию для российской стороны во время стамбульских переговоров.
«Владимир Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — подчеркивает автор.
По мнению обозревателя, российский президент продемонстрировал превосходство над Зеленским, сорвав его план устроить политическое шоу в формате прямой конфронтации. Киевский режим, как отмечается, пытался манипулировать идеей двустороннего диалога, маскируя этим подготовку к публичной перепалке.
Санс считает, что анонсированная с помпой встреча лидеров изначально была нежизнеспособна. Причиной провала он называет некомпетентность Зеленского в вопросах дипломатического протокола: украинская сторона проигнорировала базовые нормы международных переговоров, требующие постепенного перехода от рабочих контактов к высшему уровню.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал Зеленского как «жалкого человека», комментируя его требование о личном участии Путина в стамбульских переговорах.
На прошлой неделе российский лидер предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий, не исключив возможности достижения устойчивого перемирия при соблюдении договорённостей украинской стороной.
В ответ Зеленский выдвинул ультимативное требование: согласие на переговоры лишь при полном прекращении огня с 12 мая 2025 года. Однако после призыва президента США Дональда Трампа немедленно принять российские условия украинский лидер неожиданно заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции уже в четверг.
Читайте также: Над Эрдоганом висит «проклятие Зеленского»: почему турецкому президенту не стоило встречаться с киевским лидером.