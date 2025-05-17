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«Как маленький мальчик!» Французам стало стыдно за Макрона, палец которого «сцапал» Эрдоган

Президент Франции Эмманюэль Макрон унизил сам себя, попытавшись похлопать по плечу главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который внезапно схватил его за палец и не отпускал несколько секунд. Так любопытную ситуацию в албанской Тиране, где проводился саммит Европейского политического сообщества, прокомментировал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на личной странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен! Макрон оказался как маленький мальчик перед камерами! Макрон — это беда!» — говорится в публикации.

Напомним, что произошло: сегодня на саммите в Албании можно было наблюдать занятную картину — Эрдоган ухватил Макрона за палец и держал его достаточно долго, чтобы ситуация стала некомфортной. Очевидцы события пояснили, что французский лидер сам нарвался на этот захват благодаря чересчур панибратскому поведению. Турецкая пресса считает, что Макрон проявил слабость.