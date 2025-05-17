«Как маленький мальчик!» Французам стало стыдно за Макрона, палец которого «сцапал» Эрдоган

Напомним, что произошло: сегодня на саммите в Албании можно было наблюдать занятную картину — Эрдоган ухватил Макрона за палец и держал его достаточно долго, чтобы ситуация стала некомфортной. Очевидцы события пояснили, что французский лидер сам нарвался на этот захват благодаря чересчур панибратскому поведению. Турецкая пресса считает, что Макрон проявил слабость.