РФ и Украина на будущих переговорах могут обсудить прекращение огня.
Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может быть посвящен деталям возможного прекращения огня. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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«Следующая стадия [переговоров] как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов — каким образом может [начаться] режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». Дипломат также отметил, что считает неприемлемым нынешнее видение Украиной режима прекращения огня, при котором отсутствуют какие-либо предварительные условия. По его словам, подобный подход позволит украинской стороне восстанавливать фортификационные сооружения, усиливать линию соприкосновения и получать дополнительное вооружение от западных стран, что приведет к очередной эскалации конфликта.
Мирошник добавил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться желаемого результата на переговорах, поскольку Россия придерживается четкой позиции и нацелена на достижение долгосрочного урегулирования ситуации. Дипломат подчеркнул, что Москва не рассматривает компромиссы, которые могут привести к возобновлению боевых действий в краткосрочной перспективе.
16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между представителями России и Украины. По итогам встречи стороны достигли соглашения о проведении обмена пленными по принципу «тысяча на тысячу», а также договорились подготовить подробное видение возможного прекращения огня и продолжить консультации. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, отметил, что Москва оценивает итоги переговоров положительно. Кроме того, он сообщил, что украинская сторона выступила с инициативой организации прямых переговоров на высшем уровне, и Россия приняла этот запрос к рассмотрению.