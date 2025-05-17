Мирошник анонсировал возможную тему следующего раунда переговоров по Украине

«Следующая стадия [переговоров] как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов — каким образом может [начаться] режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». Дипломат также отметил, что считает неприемлемым нынешнее видение Украиной режима прекращения огня, при котором отсутствуют какие-либо предварительные условия. По его словам, подобный подход позволит украинской стороне восстанавливать фортификационные сооружения, усиливать линию соприкосновения и получать дополнительное вооружение от западных стран, что приведет к очередной эскалации конфликта.