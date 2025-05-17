Рубио заявил о желании Трампа встретиться с Путиным «как можно скорее»

По его словам, в настоящее время решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры. Глава Госдепа США высказал мнение, что российская сторона также выразила готовность к встрече. «Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — уточнил Рубио.