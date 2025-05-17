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Рубио заявил о желании Трампа встретиться с Путиным «как можно скорее»

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры. Глава Госдепа США высказал мнение, что российская сторона также выразила готовность к встрече. «Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — уточнил Рубио.

Ранее Дональд Трамп анонсировал разговор с Владимиром Путиным. По его словам, он должен состояться в понедельник, 19 мая, по телефону. Также американский лидер выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с российским коллегой.

Подготовку к поведению телефонного разговора двух лидеров подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.