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Комбат бригады ВСУ «Магура» раскритиковал командование и подал в отставку

Командиры ВСУ могут только делать выговоры, проводить расследования, применять дисциплинарные взыскания, заявил украинский военный.

Источник: Аргументы и факты

Комбат 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» раскритиковал командование и заявил о своей отставке. Об этом он написал в соцсетях.

«Тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковыми генералами не приводят ни к чему, кроме провалов. Они могут только делать выговоры, проводить расследования, применять дисциплинарные взыскания», — написал он.

Также комбат ВСУ добавил, что уже направил рапорт об увольнении.

Ранее сообщалось, что сотни наемников ВСУ бросились в бегство из Украины. ВС РФ удалось прервать поток наемников из трех частей Света.