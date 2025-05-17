Комбат бригады ВСУ «Магура» раскритиковал командование и подал в отставку

Комбат 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» раскритиковал командование и заявил о своей отставке. Об этом он написал в соцсетях.
«Тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковыми генералами не приводят ни к чему, кроме провалов. Они могут только делать выговоры, проводить расследования, применять дисциплинарные взыскания», — написал он.
Также комбат ВСУ добавил, что уже направил рапорт об увольнении.
Ранее сообщалось, что сотни наемников ВСУ бросились в бегство из Украины. ВС РФ удалось прервать поток наемников из трех частей Света.