Рубио раскрыл подробности о планирующейся встрече Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп уже публично сделал предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиными и хотел бы, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее.
Рубио сказала, что «механика организации встреч» президентов требует некоторой работы и что он пока не может сказать, что именно «планируется с точки зрения выбора места и даты».
Российская сторона, как предполагает Рубио, также готова провести встречу Путина и Трампа, и остается «собрать всех вместе и определить, где и когда состоится встреча».
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