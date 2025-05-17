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Рубио раскрыл подробности о планирующейся встрече Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп уже публично сделал предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиными и хотел бы, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп уже публично сделал предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиными и хотел бы, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее.

Рубио сказала, что «механика организации встреч» президентов требует некоторой работы и что он пока не может сказать, что именно «планируется с точки зрения выбора места и даты».

Российская сторона, как предполагает Рубио, также готова провести встречу Путина и Трампа, и остается «собрать всех вместе и определить, где и когда состоится встреча».

Читайте материал «Трамп назвал дату, к которой планирует добиться прекращения огня».