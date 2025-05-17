Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

«Механика организации такой встречи потребует небольшой работы», — сказал он в интервью CBS News, уточнив, что российская сторона также проявила готовность к переговорам.
Госсекретарь подчеркнул, что сейчас важно собрать всех участников процесса и определить темы для обсуждения на предстоящей встрече.
Накануне, выступая перед журналистами в Абу-Даби, Трамп выразил надежду на организацию встречи с Путиным в ближайшее время, подчеркнув, что без личного общения с российским президентом не удастся достичь значимого прогресса в мирных переговорах по Украине. Рубио также подтвердил важность встречи президентов США и РФ, отметив, что мирный процесс по Украине начнётся только после того, как Трамп и Путин встретятся.
Ранее хозяин Белого дома сообщил, что собирается позвонить Путину в понедельник, 19 мая, после чего поговорит с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такой телефонный разговор готовится.