Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Накануне, выступая перед журналистами в Абу-Даби, Трамп выразил надежду на организацию встречи с Путиным в ближайшее время, подчеркнув, что без личного общения с российским президентом не удастся достичь значимого прогресса в мирных переговорах по Украине. Рубио также подтвердил важность встречи президентов США и РФ, отметив, что мирный процесс по Украине начнётся только после того, как Трамп и Путин встретятся.