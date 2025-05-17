Рубио заявил, что Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее

Президент США Дональд Трамп как можно скорее хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, «механика» встречи требует небольшой работы, заявил в интервью телеканалу CBS News госсекретарь США Марко Рубио.
«Он (Трамп, — прим. ред.) хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча», — уточнил Рубио.
Он добавил, что Трамп уже неоднократно публично заявлял, что готов встретиться с главой РФ.
Напомним, ранее Рубио выразил мнение, что для урегулирования кризиса на Украине необходима личная беседа Путина и Трампа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с этой позицией и подчеркнул, что контакты двух лидеров чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.
В пятницу, 16 мая, Трамп завершил свое ближневосточное турне, в беседе с журналистами он подчеркнул, что встреча с Путиным состоится тогда, когда ее смогут организовать, но это может произойти в ближайшие две-три недели.
В субботу, 17 мая, глава США анонсировал телефонный разговор с российским президентом. Песков подтвердил, что сейчас идет подготовка к беседе двух лидеров.