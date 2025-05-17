Рубио заявил, что Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее

«Он (Трамп, — прим. ред.) хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча», — уточнил Рубио.