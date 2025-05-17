Рубио: Трамп торопится провести встречу с Путиным

«Президент уже сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — передает слова госсекретаря ТАСС.