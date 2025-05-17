Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО

Инициатива стала результатом апрельского совещания с членами правительства, где обсуждалась существующая правовая коллизия. Согласно действующим правилам, лица до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года, тогда как нормы ГТО разрешено сдавать ежегодно. При этом для оформления вычета требуется совпадение периодов прохождения медосмотра и спортивных нормативов в рамках одного календарного года.