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Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО

Президент России Владимир Путин распорядился скорректировать порядок предоставления налоговых льгот гражданам, систематически проходящим медицинские обследования — диспансеризацию — и демонстрирующим успехи в выполнении нормативов ГТО.

Президент России Владимир Путин распорядился скорректировать порядок предоставления налоговых льгот гражданам, систематически проходящим медицинские обследования — диспансеризацию — и демонстрирующим успехи в выполнении нормативов ГТО. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Инициатива стала результатом апрельского совещания с членами правительства, где обсуждалась существующая правовая коллизия. Согласно действующим правилам, лица до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года, тогда как нормы ГТО разрешено сдавать ежегодно. При этом для оформления вычета требуется совпадение периодов прохождения медосмотра и спортивных нормативов в рамках одного календарного года.

В ходе дискуссии предлагалось адаптировать механизм, предусмотрев долгосрочное действие результатов диспансеризации. Согласно новому решению, граждане, соблюдающие график профилактических осмотров и ежегодно подтверждающие физическую подготовку, получат право на регулярный налоговый вычет по НДФЛ.

Как указано в документе, правительству поручено гарантировать ежегодное предоставление льготы при соблюдении двух условий: регулярное прохождение диспансеризации и успешная сдача комплекса ГТО.

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