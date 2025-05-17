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Премьер Словакии Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение поддержать проведение референдума о снятии ограничительных мер в отношении России, если вопрос будет вынесен на всенародное обсуждение.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение поддержать проведение референдума о снятии ограничительных мер в отношении России, если вопрос будет вынесен на всенародное обсуждение.

Ранее, в мае 2025 года, активисты «Словацкого движения возрождения» во главе с Робертом Швецом направили в канцелярию президента петицию с требованием организации голосования. По данным инициаторов, документ подписали 395 тысяч 401 житель Словакии при необходимом пороге в 350 тысяч.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Политик осудил действия Евросоюза, обсуждающего новые санкционные шаги параллельно с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Украине.

Формулировка вопроса в петиции звучит так: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?» Лидер партии DOMOV Павол Слота ранее призывал снизить экономические потери от ограничений, даже при невозможности их полной отмены.

Согласно законодательству, для инициирования референдума в стране с населением 5,5 млн человек требуется минимум 350 тысяч подписей.

Ранее аналогичная инициатива движения «Брат за брата» с 450 тысячами подписей была отклонена из-за технической ошибки — отсутствия конкретного вопроса для голосования.

11 мая 2025 года Фицо заявил о намерении указать главе европейской дипломатии Кае Каллас на недопустимость вмешательства в решения суверенного государства.

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