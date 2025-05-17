Премьер Словакии Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против РФ

Формулировка вопроса в петиции звучит так: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?» Лидер партии DOMOV Павол Слота ранее призывал снизить экономические потери от ограничений, даже при невозможности их полной отмены.