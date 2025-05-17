Филиппо: Макрон был унижен в результате неловкой ситуации с Эрдоганом

Напомним, этот эпизод попал на камеры во ходе встречи Европейского политического сообщества в Тиране. Макрон подошел к Эрдогану, сидевшему за столом, и положил руку поверх руки турецкого президента. Начался разговор, содержание которого на записи отсутствует. При этом Эрдоган поспешно убрал свою руку, но удержал два пальца Макрона.