Филиппо: Макрон был унижен в результате неловкой ситуации с Эрдоганом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон был унижен в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Эрдоганом на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране (Албания). Об этом он написал в соцсетях.
«Макрону хотелось поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!» — отметил Филиппо.
Напомним, этот эпизод попал на камеры во ходе встречи Европейского политического сообщества в Тиране. Макрон подошел к Эрдогану, сидевшему за столом, и положил руку поверх руки турецкого президента. Начался разговор, содержание которого на записи отсутствует. При этом Эрдоган поспешно убрал свою руку, но удержал два пальца Макрона.
Ранее сообщалось, что Эрдоган схватил французского лидера Эммануэля Макрона за палец во время приветствия на саммите в столице Албании, демонстрируя свое дипломатическое превосходство и покровительственное отношение. Об этом aif.ru рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.