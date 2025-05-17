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Названа опасность, подстерегающая Европу после завершения украинского конфликта

Швейцарская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC) подготовила доклад, из которого следует, что после окончания украинского конфликта Евросоюз может столкнуться с притоком оружия.

Швейцарская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC) подготовила доклад, из которого следует, что после окончания украинского конфликта Евросоюз может столкнуться с притоком оружия.

«Армейские излишки» окажутся частью теневой экономики, утверждают в организации.

Незаконный оборот оружия будет происходить как в форме «мелкомасштабного наземного рынка» для центральноевропейских и западноевропейских клиентов, так и в форме крупномасшабного рынка с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, Ближний Восток и другие регионы.

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