Названа опасность, подстерегающая Европу после завершения украинского конфликта

Незаконный оборот оружия будет происходить как в форме «мелкомасштабного наземного рынка» для центральноевропейских и западноевропейских клиентов, так и в форме крупномасшабного рынка с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, Ближний Восток и другие регионы.