Названа опасность, подстерегающая Европу после завершения украинского конфликта

Швейцарская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC) подготовила доклад, из которого следует, что после окончания украинского конфликта Евросоюз может столкнуться с притоком оружия.
«Армейские излишки» окажутся частью теневой экономики, утверждают в организации.
Незаконный оборот оружия будет происходить как в форме «мелкомасштабного наземного рынка» для центральноевропейских и западноевропейских клиентов, так и в форме крупномасшабного рынка с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, Ближний Восток и другие регионы.
Читайте материал «Трамп назвал дату, к которой планирует добиться прекращения огня».