Фицо намерен поддержать референдум об отмене антироссийских санкций

В то же время после недавних переговоров России и Украины в Стамбуле группа американских сенаторов вновь призвала ввести новые санкции против Москвы и её торговых партнёров. На сегодняшний день, 17 мая, поддержку законопроекту, который предполагает первичные и вторичные санкции, высказали 73 из 100 сенаторов.