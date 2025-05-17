«Украину ждёт расплата»: В Финляндии боятся исхода противостояния Запада Москве

Ранее американские аналитики заявили, что европейские государства активно лоббировали введение новых ограничительных мер против России в Вашингтоне. Однако дипломатическая инициатива президента РФ о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле значительно ослабила позиции ЕС. Несмотря на это, в Брюсселе заявили о намерении сохранить санкционный курс и продолжить оказывать давление на российское руководство.