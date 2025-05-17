Мирошник: следующий раунд переговоров РФ и Украины может коснуться перемирия

Делегации от России и Украины вскоре встретятся на втором этапе переговоров. Этот раунд может коснуться деталей перемирия. Так заявил в эфире «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он считает, что представители обсудят возможное кратковременное прекращение огня на Украине. Кроме того, дипломат назвал неприемлемым текущее видение Киевом перемирия. Украина предлагает прекратить огонь без предварительных условий.
«Следующая стадия как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов. Каким образом может начаться режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — уточнил Родион Мирошник.