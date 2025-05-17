Мирошник: следующий раунд переговоров РФ и Украины может коснуться перемирия

«Следующая стадия как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов. Каким образом может начаться режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — уточнил Родион Мирошник.