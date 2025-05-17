Глава Кабмина Венгрии Виктор Орбан призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте пресечь деятельность по дезинформации со стороны спецслужб киевского режима. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Премьера в прямом эфире.
«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную, клеветническую кампанию…», — подчеркнул Виктор Орбан.
Политик добавил, что антивенгерской деятельностью занимаются непосредственно службисты киевского режима при поддержке местной радикальной оппозиции. Как указали на РИА Новости, среди спонсоров дезинформации Премьер-министр упомянул наднациональные структуры Евросоюза и американского финансиста Джорджа Сороса.
Уже несколько лет Виктор Орбан находится в натянутых отношениях с кликой Зеленского, однако продолжает укреплять сотрудничество с российскими властями. Ранее, 16 мая, Премьер-министр призвал страны Евросоюза восстановить прямой дипломатический диалог с Россией.