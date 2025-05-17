Орбан высказал в лицо генсеку НАТО, что думает о киевских спецслужбах

Уже несколько лет Виктор Орбан находится в натянутых отношениях с кликой Зеленского, однако продолжает укреплять сотрудничество с российскими властями. Ранее, 16 мая, Премьер-министр призвал страны Евросоюза восстановить прямой дипломатический диалог с Россией.