Рубио оценил способность Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом

Общаясь с журналистами перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи, посланником папы Римского по Украине, Рубио поблагодарил Святой Престол за готовность участвовать в мирном процессе и обмене пленными. «Я бы не назвал его посредником, но это определенно то место, куда обеим сторонам было бы комфортно приехать», — заявил госсекретарь.
Слова Рубио прозвучали на фоне заявления папы Римского Льва XIV о готовности Ватикана посредничать в урегулировании военных конфликтов. Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин сообщил, что понтифик предлагает провести встречу представителей России и Украины в Ватикане. «Говорить о посредничестве — это слишком, но, по крайней мере, можно содействовать встречам», — отмечал он.
Паролин ранее выражал надежду, что первые за три года прямые переговоры сторон в Стамбуле, которые прошли 16 мая, станут «серьезной отправной точкой» для прекращения военного конфликта. По итогам встречи стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время, а также представить свое видение возможного прекращения огня.
Как пишет Politico, Лев XIV, возглавивший Римско-католическую церковь 8 мая, дал понять, что его главным приоритетом будет работа ради мира на Украине. 11 мая, в первой воскресной проповеди, понтифик призвал сделать «все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира».