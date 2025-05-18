Рубио оценил способность Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом

Общаясь с журналистами перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи, посланником папы Римского по Украине, Рубио поблагодарил Святой Престол за готовность участвовать в мирном процессе и обмене пленными. «Я бы не назвал его посредником, но это определенно то место, куда обеим сторонам было бы комфортно приехать», — заявил госсекретарь.