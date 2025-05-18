Раскрыто, что произошло между Эрдоганом и пальцами Макрона

На саммите Европейского политического сообщества в Тиране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк внимание необычным жестом в отношении французского лидера Эммануэля Макрона. Турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу в соцсети X отметил, что после того, как Макрон положил руку на руку Эрдогана, турецкий президент схватил его за палец и не отпускал.
«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», — указал Хаскологлу.
Кадры с лидерами были сделаны во время мероприятия в албанской столице. Макрон подошёл к сидящему за столом Эрдогану, начав беседу с тактильного контакта — содержание диалога осталось за кадром.
В ответ турецкий лидер резко отстранил руку, но захватил пальцы французского коллеги. Макрон сумел высвободить один палец, однако Эрдоган продолжал удерживать другой в течение десяти секунд, улыбаясь и оставаясь на месте.
Издание Yeni Şafak интерпретировало жест Макрона как попытку продемонстрировать психологическое превосходство.
Читайте также: «Хотел поумничать и был унижен»: во Франции оценили эпизод с Макроном и Эрдоганом.