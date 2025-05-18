Раскрыто, что произошло между Эрдоганом и пальцами Макрона

На саммите Европейского политического сообщества в Тиране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк внимание необычным жестом в отношении французского лидера Эммануэля Макрона. Турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу в соцсети X отметил, что после того, как Макрон положил руку на руку Эрдогана, турецкий президент схватил его за палец и не отпускал.