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Рубио: США и Россия решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина

«Президент Трамп уже сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы», — отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу CBS News.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, и сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры, о темах беседы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Марко Рубио.

Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Украине Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится.

«Президент Трамп уже сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что именно планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным — Прим. БЕЛТА). Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу CBS News.-0-