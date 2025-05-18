Рубио: США и Россия решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина

«Президент Трамп уже сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что именно планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным — Прим. БЕЛТА). Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу CBS News.-0-