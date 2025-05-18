Журналист Хаскологлу расшифровал жест Эрдогана Макрону в Албании

Макрон таким поступком пытался установить психологическое доминирование над Эрдоганом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества в Тиране удерживал палец президента Франции Эммануэля Макрона во время их короткой беседы. Об этом сообщил турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу в социальной сети X, обратив внимание на необычный эпизод, попавший в объективы камер. Инцидент произошел на встрече лидеров в столице Албании 16 мая.
«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», — отметил Хаскологлу. По словам журналиста, на видеозаписи видно, что французский президент подошел к сидящему за столом Эрдогану, во время их диалога Эрдоган быстро убрал руку, но продолжил держать два пальца Макрона. Французскому лидеру удалось освободить один палец, однако еще около десяти секунд второй оставался в руке турецкого президента. В этот момент Эрдоган продолжал улыбаться и не вставал со своего места.
Турецкая газета Yeni? afak сообщила, что инициатива Макрона положить руку на руку собеседника могла быть попыткой установить психологическое доминирование в диалоге. Однако реакция Эрдогана, по мнению издания, продемонстрировала уверенность турецкого лидера. О содержании беседы между президентами информации пока нет, передает телеканал 360.