Журналист Хаскологлу расшифровал жест Эрдогана Макрону в Албании

«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», — отметил Хаскологлу. По словам журналиста, на видеозаписи видно, что французский президент подошел к сидящему за столом Эрдогану, во время их диалога Эрдоган быстро убрал руку, но продолжил держать два пальца Макрона. Французскому лидеру удалось освободить один палец, однако еще около десяти секунд второй оставался в руке турецкого президента. В этот момент Эрдоган продолжал улыбаться и не вставал со своего места.