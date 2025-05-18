Реджеп Тайип Эрдоган схватил Эммануэля Макрона за палец на саммите в Албании

В соцсетях распространились кадры, на которых Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану. Турецкий лидер обеими руками пожал правую руку французского президента. Когда Макрон хотел убрать руку, Эрдоган неожиданно схватил его за средний палец и не отпускал. В это время они общались еще с двумя участниками саммита, вероятно, это были переводчики президентов. Локтем руки, которую удерживал Эрдоган, Макрон облокотился о спинку стула. Через 13 секунд ему удалось выдернуть палец. Тогда он положил эту руку на стул и обхватил спинку. При этом снова пожал правую руку Макрона. Судя по видео, лидеры разошлись на позитивной ноте. Они оба улыбались, Эрдоган похлопал Макрона по руке.