Премьер Албании держал Макрона за руку во время саммита

Ранее на том же саммите произошел еще один любопытный эпизод с участием Макрона. Французский лидер подошел к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, положив свою ладонь на его руку. В ответ Эрдоган быстро убрал свою руку, но при этом удерживал два пальца Макрона, что добавило ситуации дополнительной интриги.