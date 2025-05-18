Премьер Албании держал Макрона за руку во время саммита

Журналисты канала RT обратили внимание на необычный момент на саммите Европейского политического сообщества: премьер-министр Албании Эди Рама взял за руку президента Франции Эммануэля Макрона.
Этот жест вызвал интерес, поскольку в последнее время руки Макрона часто попадали в центр внимания СМИ.
В публикации отмечается, что Рама ведет Макрона за руку, что выглядит довольно необычно для официальных мероприятий.
Ранее на том же саммите произошел еще один любопытный эпизод с участием Макрона. Французский лидер подошел к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, положив свою ладонь на его руку. В ответ Эрдоган быстро убрал свою руку, но при этом удерживал два пальца Макрона, что добавило ситуации дополнительной интриги.