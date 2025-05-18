Мерц исключил возможность отправки военных ФРГ на Украину

«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», — заявил Мерц журналистам на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.