Мерц исключил возможность отправки военных ФРГ на Украину

«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», — заявил Мерц журналистам на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Он также добавил, что дискуссия о войсках на Украине в настоящее время полностью находится «вне какой-либо политической реальности».
Ранее, 16 мая, Мерц опроверг планы по поставкам Украине крылатых ракет Taurus. По словам политика, это обусловлено «значительной подготовкой». При этом Мерц добавил, что Украине поставляют другие ракеты США.