Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом

Как утверждает издание, аудиозапись позволила сделать вывод, что Байден с трудом находит нужные слова и даты, рассказывая о смерти своего сына Бо в 2015 году, но он не забыл о его существовании, как говорилось ранее в итоговом отчете Хёра.
«На самом деле, аудиозапись и стенограмма показывают, что Байден сам упомянул Бо», — говорится в материале.
По данным издания, этот эпизод стал центральным моментом в докладе Хёра за 2024 год, в котором был сделан вывод о том, что присяжные, скорее всего, не признают Байдена виновным в ненадлежащем обращении с секретными документами, поскольку, скорее всего, будут считать его «симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью».
Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против Байдена не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать «симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.