Опубликована скандальная аудиозапись с Байденом

Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против Байдена не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать «симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.