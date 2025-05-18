Вучич: Сербия движется в ЕС, однако необходимо новое надпартийное движение

Лидер страны вновь заявил о масштабном иностранном вмешательстве в дела республики. По его словам, зарубежные силы на протяжении многих лет инвестировали миллиарды евро в подрыв стабильности Сербии через СМИ, судебную систему и университеты, чтобы «не допустить усиления страны в регионе». Относительно продолжающихся протестов глава государства сделал категоричное заявление, подчеркнув, что все требования демонстрантов уже исчерпаны. Вучич несколько раз повторил эту позицию, давая понять, что диалог с протестующими более не ведётся.