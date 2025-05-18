Политолог Дудаков: следующая встреча России и Украины может пройти в июне

Первый день переговоров в Турции показал, что России и Украине будет сложно договориться, но позитивные моменты все-таки имеются.
Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что диалог между сторонами все же начался.
— Возможно, следующая встреча состоится в июне и дальше какой-то переговорный процесс все-таки будет идти, — отметил эксперт в беседе с 360.ru.
Политолог допустил, что в ближайшее время состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. И только после этого можно надеяться на некий прорыв в рамках переговорного процесса.
— Но это не самая ближайшая перспектива. В лучшем случае — лето, — сказал Дудаков.
Обмен пленными предложила на переговорах в Стамбуле предложила Россия, хотя глава Украины Владимир Зеленский отнесся к этому диалогу с насмешкой. Теперь же в Киеве признают важность договоренности по военнопленным, пишет ОТР.
Тем временем, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обратил внимание на высказывания президента США Дональда Трампа, который в интервью описал Зеленского как величайшего торгаша в истории. Такое заявление, по мнению Дубинского, стало еще одной оплеухой для Зеленского, пишет Царьград.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая в беседе с «Известиями» заявил, что телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным готовится.