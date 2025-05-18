Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня

«Он (Лавров — ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», — заявил Рубио в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что в то же время Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.
Говоря о прошедших переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, госсекретарь США назвал их «не пустой тратой времени».
«Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно», — сказал он.