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Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Россия готовит список «требований для прекращения огня» на Украине.

Источник: AP 2024

«Он (Лавров — ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», — заявил Рубио в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что в то же время Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.

Говоря о прошедших переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, госсекретарь США назвал их «не пустой тратой времени».

«Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно», — сказал он.