Рубио: Россия подготовит документ с требованиями о перемирии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сделал важное заявление по окончании беседы. По словам госсека США, Москва подготавливает документ с требованиями о прекращении огня на Украине.