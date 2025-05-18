Рубио: Россия подготовит документ с требованиями о перемирии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сделал важное заявление по окончании беседы. По словам госсека США, Москва подготавливает документ с требованиями о прекращении огня на Украине.
Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял о намерении урегулировать украинский конфликт. После диалога Москвы и Киева в Стамбуле США повторно выразили надежду на заключение соглашения о прекращении огня.
«Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине», — сказал Марко Рубио.