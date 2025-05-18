Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Россия подготовит документ с требованиями о перемирии

Рубио, созвонившись с Лавровым, сообщил, что Москва готовит документ с требованиями о перемирии.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сделал важное заявление по окончании беседы. По словам госсека США, Москва подготавливает документ с требованиями о прекращении огня на Украине.

Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял о намерении урегулировать украинский конфликт. После диалога Москвы и Киева в Стамбуле США повторно выразили надежду на заключение соглашения о прекращении огня.

«Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине», — сказал Марко Рубио.