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Рубио: США хотят прогресса в переговорах по Украине в ближайшие дни

По словам Рубио, США не желают участвовать в бесконечных переговорах по Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлениями. Он подчеркнул, что Вашингтон больше не желает принимать участие в «бесконечных» переговорах по урегулированию на Украине. По его словам, Соединенные Штаты ждут действий.

Марко Рубио добавил, что Белый дом хочет увидеть прогресс в переговорах Москвы и Киева в «ближайшие несколько дней». Так ранее говорил и американский лидер Дональд Трамп, угрожая выходом США из процесса урегулирования. Хозяин Белого дома неоднократно выражал надежду на скорое окончание конфликта на Украине.