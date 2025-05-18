Рубио: США хотят прогресса в переговорах по Украине в ближайшие дни

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлениями. Он подчеркнул, что Вашингтон больше не желает принимать участие в «бесконечных» переговорах по урегулированию на Украине. По его словам, Соединенные Штаты ждут действий.
Марко Рубио добавил, что Белый дом хочет увидеть прогресс в переговорах Москвы и Киева в «ближайшие несколько дней». Так ранее говорил и американский лидер Дональд Трамп, угрожая выходом США из процесса урегулирования. Хозяин Белого дома неоднократно выражал надежду на скорое окончание конфликта на Украине.