Рубио: США хотят прогресса в переговорах по Украине в ближайшие дни

Марко Рубио добавил, что Белый дом хочет увидеть прогресс в переговорах Москвы и Киева в «ближайшие несколько дней». Так ранее говорил и американский лидер Дональд Трамп, угрожая выходом США из процесса урегулирования. Хозяин Белого дома неоднократно выражал надежду на скорое окончание конфликта на Украине.