Нет смысла идти разными дорогами: Орбан призвал ЕС последовать за США в вопросе Украины

Орбан заявил, что если Европа будет настаивать на прекращении огня, «забудет» о санкциях и вернётся к нормальному сотрудничеству с Россией, это откроет «огромные экономические возможности». Он отметил, что необходимо наладить прямые американо-российские переговоры, а затем и российско-европейские.
«Российско-украинские переговоры никогда не положат конец этой войне», — добавил венгерский премьер.
Он выразил надежду на скорую встречу президентов России и США, на которой стороны смогут обсудить не только конфликт на Украине, но и вопросы санкций и экономического сотрудничества.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о подготовке встречи американского президента с российским коллегой. Он подчеркнул, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.