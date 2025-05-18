Нет смысла идти разными дорогами: Орбан призвал ЕС последовать за США в вопросе Украины

Орбан заявил, что если Европа будет настаивать на прекращении огня, «забудет» о санкциях и вернётся к нормальному сотрудничеству с Россией, это откроет «огромные экономические возможности». Он отметил, что необходимо наладить прямые американо-российские переговоры, а затем и российско-европейские.