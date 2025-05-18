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В Калифорнии при взрыве бомбы погиб человек

«Установлено, что это была бомба, заложенная внутри или рядом с автомобилем», — приводит слова мэра города Рона Дехарта агентство Reuters. Глава города также подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в Палм-Спрингс (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местных властей.

«Установлено, что это была бомба, заложенная внутри или рядом с автомобилем», — приводит слова мэра города Рона Дехарта агентство Reuters. Глава города также подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек.

Ранее поступила информация о том, что автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате выбило стекла в близлежащих домах. Местные власти не исключают версию о теракте. -0-