В Калифорнии при взрыве бомбы погиб человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в Палм-Спрингс (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местных властей.
«Установлено, что это была бомба, заложенная внутри или рядом с автомобилем», — приводит слова мэра города Рона Дехарта агентство Reuters. Глава города также подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек.
Ранее поступила информация о том, что автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате выбило стекла в близлежащих домах. Местные власти не исключают версию о теракте. -0-