Рубио заявил, что США хотят добиться прогресса по Украине в ближайшие дни

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США не желают участвовать в бесконечных переговорах по урегулированию украинского конфликта, они хотят добиться прогресса в ближайшие несколько дней. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.
Рубио: США и Россия решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине.
«Мы не хотим участвовать в процессе, состоящем лишь из бесконечных переговоров. Необходим прогресс, движение вперед. Если в ближайшие несколько дней мы получим документ, подготовленный обеими сторонами и демонстрирующий, что обе стороны идут на уступки и придерживаются реалистичного и рационального подхода, тогда, думаю, мы будем позитивно смотреть на дальнейшее участие в урегулировании. Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.-0-
Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов Рубио заявил, что Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня.