Рубио заявил, что США хотят добиться прогресса по Украине в ближайшие дни

«Мы не хотим участвовать в процессе, состоящем лишь из бесконечных переговоров. Необходим прогресс, движение вперед. Если в ближайшие несколько дней мы получим документ, подготовленный обеими сторонами и демонстрирующий, что обе стороны идут на уступки и придерживаются реалистичного и рационального подхода, тогда, думаю, мы будем позитивно смотреть на дальнейшее участие в урегулировании. Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.-0-