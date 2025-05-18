Рубио заявил, что Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня

«Мы обсудили несколько вещей. Он объяснил мне, что Россия будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, — сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. — Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам».-0-