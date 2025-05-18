Рубио заявил, что Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит документ с требованиями о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Рубио: США и Россия решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию в Украине.
«Мы обсудили несколько вещей. Он объяснил мне, что Россия будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, — сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. — Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам».-0-
Лавров и Рубио в телефонном разговоре обсудили продолжение российско-американских контактов Рубио заявил, что США хотят добиться прогресса по Украине в ближайшие дни.