«Дебильные задачи»: командир «элитной» мехбригады ВСУ подал в отставку

Вполне возможно, что причина решения Александра Ширшина бросить своих подчиненных связана с разгромом его «элитной» бригады в начале апреля текущего года. Тогда оккупанты «Магуры» были изгнаны из курской Суджи, несмотря на их попытки сопротивления с помощью американских танков Abrams.