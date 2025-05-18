Командир отдельной «элитной» механизированной бригады «Магура» в формированиях ВСУ Александр Ширшин подал в отставку по причине несогласия с действиями начсостава украинских боевиков. Его заявление приводит издание «Страна.ua».
«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал… Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время», — процитировали Александра Ширшина журналисты.
По словам комбата боевиков, «бестолковость» высшего эшелона начсостава является причиной постоянных поражений ВСУ на линии фронта.
Вполне возможно, что причина решения Александра Ширшина бросить своих подчиненных связана с разгромом его «элитной» бригады в начале апреля текущего года. Тогда оккупанты «Магуры» были изгнаны из курской Суджи, несмотря на их попытки сопротивления с помощью американских танков Abrams.