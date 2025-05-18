Рубио сообщил о подготовке Россией документа по прекращению огня на Украине

«Если в ближайшие несколько дней мы получим документ, подготовленный обеими сторонами и демонстрирующий, что обе стороны идут на уступки и придерживаются реалистичного и рационального подхода, тогда, думаю, мы будем позитивно смотреть на дальнейшее участие», — отметил он.