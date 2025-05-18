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Рубио сообщил о подготовке Россией документа по прекращению огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерениях Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News после беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: Life.ru

По словам американского дипломата, Россия разрабатывает перечень условий для прекращения огня, что может стать основой для более масштабных переговорных процессов.

Также Рубио выразил позицию Вашингтона относительно дальнейшего участия в урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что администрация США не намерена затягивать дипломатический процесс без видимых результатов.

«Если в ближайшие несколько дней мы получим документ, подготовленный обеими сторонами и демонстрирующий, что обе стороны идут на уступки и придерживаются реалистичного и рационального подхода, тогда, думаю, мы будем позитивно смотреть на дальнейшее участие», — отметил он.

В ходе общения с Лавровым Рубио также выразил одобрение по поводу обмена пленными между Россией и Украиной. Напомним, это соглашение стало результатом переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая.