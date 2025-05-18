Рубио: США введут санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по Украине

По информации CBS News, обсуждаемый законопроект предполагает расширение ограничительных мер в отношении государственных структур и отдельных граждан России. В администрации президента США рассчитывают, что угроза новых санкций подтолкнет российскую сторону к более конструктивному диалогу. Конкретные детали документов пока не разглашаются, однако представители Конгресса отмечают высокую вероятность их принятия уже в ближайшие недели.