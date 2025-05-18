Госдеп оценил вероятность введения новых санкций в отношении России

«Мы просили (Конгресс, — “Ъ”) дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-то прогресса в наших переговорах. Мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад. Мы сообщали российской стороне, что такие усилия (по ужесточению санкций.— “Ъ”) предпринимались», — сказал Марко Рубио в интервью CBS News.