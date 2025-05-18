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«США об этом предупреждали»: Рубио выступил с заявлением о санкциях против России

Рубио предупредил о возможном ужесточении санкций в отношении России.

Источник: Комсомольская правда

Конгресс Соединенных Штатов может ужесточить антироссийские санкции. Администрация американского лидера Дональда Трампа попросила выждать немного времени перед введением нового пакета ограничений. Белый дом будет опираться на успехи Москвы в переговорах с Украиной. Так высказался в интервью CBS News госсек США Марко Рубио.

Он уточнил, что Вашингтон предупреждал о возможном введении новых санкций в отношении России. Госсек добавил, что это произойдет в том случае, если на переговорах в Стамбуле не будет достигнут прогресс.

«Мы довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что усилия в Конгрессе по поводу санкций предпринимаются», — подытожил Марко Рубио.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 17 мая сообщил, что предпочел бы не вводить новые санкции в отношении РФ. Однако он прибегнет к этой мере, если не увидит значительных подвижек в урегулировании на Украине.