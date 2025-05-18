«США об этом предупреждали»: Рубио выступил с заявлением о санкциях против России

Конгресс Соединенных Штатов может ужесточить антироссийские санкции. Администрация американского лидера Дональда Трампа попросила выждать немного времени перед введением нового пакета ограничений. Белый дом будет опираться на успехи Москвы в переговорах с Украиной. Так высказался в интервью CBS News госсек США Марко Рубио.
Он уточнил, что Вашингтон предупреждал о возможном введении новых санкций в отношении России. Госсек добавил, что это произойдет в том случае, если на переговорах в Стамбуле не будет достигнут прогресс.
«Мы довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что усилия в Конгрессе по поводу санкций предпринимаются», — подытожил Марко Рубио.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп 17 мая сообщил, что предпочел бы не вводить новые санкции в отношении РФ. Однако он прибегнет к этой мере, если не увидит значительных подвижек в урегулировании на Украине.