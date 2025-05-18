«Страшная стадия войны»: Медведев напомнил о рисках провальных переговоров

С мнением зампреда Совбеза согласны многие эксперты как в РФ, так и за рубежом. Ранее испанские аналитики оценили российскую переговорную стратегию в Стамбуле как выигрышную, так как отказ Президента Владимира Путина прилететь в Турцию стал «унижением Зеленского».