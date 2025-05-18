«Страшная стадия войны»: Медведев напомнил о рисках провальных переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал так называемые «ультиматумы» иностранных функционеров относительно объявления режима прекращения огня как условия переговоров с киевским режимом. Свою позицию он озвучил на странице в соцсети Х.
«…Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он добавил, что противникам России на мировой арене вместо «ультиматумов» необходимо понимать, что итогом дипломатического диалога «не всегда» становится остановка боестолкновений.
С мнением зампреда Совбеза согласны многие эксперты как в РФ, так и за рубежом. Ранее испанские аналитики оценили российскую переговорную стратегию в Стамбуле как выигрышную, так как отказ Президента Владимира Путина прилететь в Турцию стал «унижением Зеленского».