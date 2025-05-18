Рубио назвал результативными переговоры России и Украины в Стамбуле

Также Рубио напомнил, что США могут ужесточить санкции в отношении России при отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию. По его словам, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попросила конгресс дать «немного времени» на решение этого вопроса.